L’Opera Giuseppe Friuli, prezioso cenacolo culturale nel cuore di Grosseto

Oggi, esattamente 51 anni fa, nel convento di San Francesco a Grosseto, veniva inaugurata l’Opera Giuseppe Friuli, grazie ad Alfredo Friuli, avvocato e direttore dell’Associazione Industriali, e alla moglie Niccolina Nocentini, in memoria dell’unico figlio, tragicamente scomparso a soli 28 anni in un incidente stradale. Come fu sottolineato alla celebrazione inaugurale da padre Angelico Lazzari, vicario dei Frati Minori, la famiglia Friuli offrì alla città un vero cenacolo culturale, patrimonio dell’intera comunità e delle generazioni future. Sorta su progetto dell’ingegner Leone Feroci nel luogo in cui c’era il fatiscente dormitorio pubblico, fu realizzata dalla ditta Fratelli Venturi, in perfetta armonia con le linee architettoniche della scuola materna San Francesco e con l’antico chiostro. Ma la vera forza dell’Opera era ed è il grande ed elegante Auditorium, conosciuto da tutti come "Sala Friuli", luogo di incontri culturali e mostre d’arte di altissimo livello: un vero spazio di elevazione spirituale, completato dal pianoforte e da un’immagine di Giuseppe, donati dalla mamma, per mantenerne vivo il ricordo e invitare alla riflessione. Riflessione che oggi dovrebbe essere fatta per continuare a valorizzare un bene così prezioso nel cuore cittadino.

Rossano Marzocchi