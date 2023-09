L’omaggio ad Alfio Cavoli

È in programma oggi un’altra giornata del Festival Internazionale di Letteratura Resistente a cura dell’associazione Strade Bianche, in collaborazione con il comune di Pitigliano, la biblioteca comunale "F. Zuccarelli", il Centro culturale Fortezza Orsini aps, Fondazione Marco Pannella, Radio Radicale, Coscionilab; proloco l’Orso di Pitigliano. Oggi alle 18 si inizia con il recupero di memoria avrà come protagonista Alfio Cavoli, scrittore e saggista d’eccellenza deceduto nel 2008, che sarà rappresentato dalla figlia Daniela, curatrice di un volume di 440 pagine contenente tutti gli interventi del padre, nelle più svariate occasioni e su tematiche di ampio e variegato contenuto, più che mai attuale. Alle 19 l’autore Jonathan Giustini, insieme a Enzo Eric Toccaceli, introdurrà il poeta Elio Pecora per presentare il Millelire a lui dedicato "Camminato dentro, la leggenda del poeta che canta", con QRcode dal quale si potranno ascoltare le più note composizioni napoletane cantate per la prima volta da Elio Pecora. Alle 21 verrà proposta, a grande richiesta, la seconda edizione dei "Corti d’autore" curata dal regista Niccolò Gentili e presentata da Daniela Piretti, preceduta dal corto di Giovanni Cioni "Prologo per un’Iliade". Oggi e domani proseguono i laboratori per bambine e bambini aperti ai genitori.