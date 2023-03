Locali sfitti in centro "La situazione non dipende solo da fattori esterni"

Continuano ad aumentare sempre di più i fondi sfitti nel centro storico di Grosseto e i commercianti grossetani sono ormai quasi rassegnati da questa situazione. "È una situazione delicata – dice Alessandro Brutti, titolare della pizzeria La Marchigiana – È calata la domanda,ed è aumentata l’offerta e di conseguenza l’attrazione del cliente è cominciata a scendere. Per quanto riguarda i fondi sfitti dipende anche dalla disponibilità del proprietario del fondo ad affittare. Sta cambiando il commercio: alcune piccole attività vengono aperte così tanto per fare, senza dedicarci il giusto tempo. Ormai se non lavori, sei costretto a chiudere perché non ce la fai ad andare avanti. Per colpa di questa situazione, sono cambiati gli affari, ad esempio qui siamo solo io e mia sorella, un terzo dipendente non ce lo possiamo permettere. Per mantenere un’attività, devi fare dei sacrifici. Io porterei in centro quelle attività, che ad oggi qui non ci sono, ad esempio un negozio di fiori".

"Oggi, gestire un’attività non è semplice – dice Giulio Neri, titolare dell’Enoteca Gustangolo –. Però è anche vero che un commerciante deve metterci impegno e dedizione. Gli affitti, nel centro storico, non sono più alti come un tempo. Se una persona volesse aprire un’attività con serietà e professionalità, un accordo con un proprietario di un fondo lo troverebbe senza problemi. Purtroppo, ci sono molte persone che aprono attività senza avere la professionalità e questo è un problema. Secondo me un commerciante deve cercare sempre di migliorare la propria attività con dedizione. Se tutti trattassero le proprie attività con impegno e professionalità, in una città come Grosseto sicuramente si potrebbe lavorare tanto. Il centro storico dipende dal proprietario, che deve cercare sempre di fare la differenza ed essere sempre all’avanguardia". "Sicuramente – dice David Bardelli, titolare del negozio Rudeness – questo calo drastico dei negozi è dato sia dallo shopping online che dai centri commerciali. Purtroppo a Grosseto il commercio è stato decentralizzato anche dalle politiche comunali, che hanno cominciato a costruire fuori piuttosto che valorizzare quest’area. Si dovrebbe riqualificare il centro e chi comanda deve avere le idee chiare sul da farsi. Di chiacchere ne ho sentite tante, ma di fatti zero. Secondo me c’è disinteresse su questo argomento. Fino a qualche anno fa, facevo riunioni con il Comune, ma tra la fine del primo mandato comunale e il secondo, la situazione è cominciata a peggiorare. Qui ognuno cerca di andare avanti con le proprie forze, provando ad avere sempre nuove idee. Purtroppo a volte non basta nemmeno quello, ma se si stesse ad aspettare sulla porta le persone, chiuderesti dopo due giorni. Anni fa, la gente veniva da sola. Poi nel centro manca la gente di trent’anni, che li rivedi solo la sera nei bar. C’è meno attrazione purtroppo per i prodotti diversificati".