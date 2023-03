"L’obiettivo più importante è condividere il sapere per creare un’esperienza comune"

Sul tema dell’inclusione abbiamo intervistato il professor Mauro Corrieri, nostro insegnante di sostegno.

Perché, secondo lei, è importante il Progetto Margherita?

"Questo progetto è davvero molto importante perché ha degli obiettivi che servono non solo a livello scolastico, ma soprattutto nella vita. L’obiettivo più importante è condividere il sapere di tutti per creare un’esperienza comune con tutte le persone che ci circondano".

C’è una frase significativa per rappresentare il Progetto Margherita?

"Sì, è una frase di Einstein: se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui penserà di essere stupido. Il Progetto Margherita rovescia quello che è la società. Nella società siamo concentrati su noi stessi e andiamo avanti diretti e spediti, mentre in questo progetto avanziamo insieme".

Perché ha deciso di fare l’insegnante di sostegno?

"Prima di fare l’insegnante di sostegno facevo il professore di matematica e scienze, così vedevo i ragazzi solo nell’ambito delle mie materie. Il sostegno è stata una svolta nella mia vita, vedevo e vedo ragazzi migliorare sempre di più in ogni ambito, non solo nella mia materia, questo crea molto entusiasmo dentro di me.