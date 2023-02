Lo svincolo del Puntone presto realtà

Lo svincolo del Puntone sarà presto realtà. Il cantiere verrà aperto nei prossimi giorni: i lavori interesseranno via della Dogana e la provinciale delle Collacchie. L’Amministrazione ha incontrato i cittadini per illustrare la nuova opera del progetto "#ilpuntonedelfuturo" che ha visto già la realizzazione della rotatoria sempre in via delle Collacchie. "Siamo alla seconda fase – ha spiegato il sindaco Francesca Travison – del piano di riqualificazione del Puntone finanziato dalla concessionaria del porto turistico come previsto dagli accordi con il Comune. Presto inizieranno i lavori dello svincolo e successivamente, dopo l’estate, partirà la costruzione del sottopasso pedonale in prossimità della nuova viabilità". Il cantiere sarà aperto nei prossimi giorni: Stefano Mazzuoli, dell’impresa Cogest che si occuperà dell’intervento, ha spiegato durante l’assemblea che non sarà installato un semaforo per lo scorrimento dei veicoli nelle strade interessate, ma che il traffico sarà organizzato in modo tale da creare meno disagi possibili sia ai residenti che a chi arriva da fuori. Oltre allo svincolo verranno realizzati i marciapiedi di pertinenza e verrà creato lo spazio dove poi verrà costruita la pista ciclabile. Alcuni cittadini presenti all’assemblea, hanno chiesto delucidazioni sui parcheggi. "Capiamo – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, Cesare Spinelli – le preoccupazioni, ma cercheremo di trovare delle soluzioni a breve termine e a lungo termine per sopperire alla perdita di alcuni posti auto".