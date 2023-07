Lo "Street Festival" in mano alle Band

Percussioni e ritmi calzanti si diffondono nelle vie centrali del paese e faranno compagnia per tutto weekend. Per il Manciano Street Festival oggi sono cinque le band itineranti che si esibiranno, a partire dalle 11, dalla piazza del Mercato. Animeranno così la mattinata, oltre alla Brincadeira e alla Band of Streets già protagoniste ieri dello street festival, la Banda rei, la formazione "prêt-à-porter" composta da tre musicisti bolognesi di strumenti rigorosamente acustici; i Second line, il gruppo composto da coppie di sposi-musicisti e da due trampolieri-attori; gli Eyo’nle, la band di musicisti del Benin che porta in strada i ritmi e le melodie miste con danze e canti dello Stato di Porto-Novo. Successivamente, alle 11.45 al bar Dal Ciapa e poi alle 12.30 all’Enoteca la Torre in Cantina, sono in programma gli aperistreet. Alle 18 il festival riprende con la parata di tutte le band.