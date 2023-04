Lo sport aiuta il turismo Di corsa intorno alla laguna

Affollata conferenza stampa in Comune per la presentazione della manifestazione di atletica leggera "13° Giro della laguna – Orbetello Half Marathon", organizzata per domenica dal Gruppo Sportivo Reale Stato dei Presìdi. Sono intervenuti tra gli altri l’assessore allo Sport, Luca Minucci, l’assessore al Turismo Maddalena Ottali e rappresentanti dell’associazione organizzatrice.

Domenica, quindi, centinaia di atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero saranno nella cittadina lagunare ( arrivi previsti dal sabato pomeriggio), per una gara divenuta ormai una "classica" per gli appassionati della mezza maratona.

"La start alle 9.30 dal lungo laguna per poi articolarsi – ha spiegato Andrea Coli –, intorno al bacino lacustre per complessivi 11 chilometri e mezzo, con premiazioni programmate intorno alle 12.30".

"Gli eventi collaterali – ha spiegato l’assessora al Turismo, Maddalena Ottali – sono previsti sia il sabato che la domenica tutti nella sede dei Pescatori di Orbetello. Alla Guzman sabato e domenica resteranno aperte sia la rassegna di arte moderna, che la mostra di pittura e scultura del collettivo artistico provinciale. Con queste iniziative puntiamo a creare un polo sportivo nazionale e la comunità dello sport per il 2024, grazie all’apporto di Stefano Ridi, quale responsabile della sezione Maremma Toscana sud per lo sport, organizzazione della Comunità Europea".

"Ringraziamo gli organizzatori del gruppo I Presìdi – ha detto l’assessore allo Sport Luca Minucci –, per un evento che ogni anno richiama sempre più persone e coinvolge tantissime organzizazioni".

Il Lions I Presìdi, presente con Massimo Benedetti ha illustrato alcuni eventi collaterali, con finalità benefiche, come la Camminata che dal centro storico, tramite la pista ciclabile arriverà sino a Costa di Teva, alle pendici del Monte Argentario, per far rientro ad Orbetello. I partecipanti avranno l’occasione di ammirare l’arrivo ed il percorso dei partecipanti ed i vincitori".

Andrea Coli, presidente del gruppo organizzatore, nel ringraziare il Comune di Orbetello per il consueto apporto, ha evidenziato gli aspetti sportivi e promozionali per Orbetello, ormai conosciuto in tutta Italia, proprio grazie alla half Marathon di questa domenica.

Michele Casalini