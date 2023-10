Lo spettro della guerra. L’incredulità dei giovani: "Paura? Al momento poca. Ma vorremmo finisse tutto"

Sta suscitando sempre più paura il conflitto Gaza – Israele, l’offensiva militare, guidata da Hamas, iniziata il 7 ottobre scorso. Ma cosa pensano i giovani di questa situazione?

"Al momento non ho un’eccessiva paura – dice Edoardo Petrangeli –. Non va, però, sottovalutata la situazione. Questa, secondo me è una questione troppo complessa per essere risolta, dato che va avanti dal 1948, quando è stato fondato lo Stato di Israele. Da quel momento, la situazione non è mai stata tranquilla, fra chi spalleggiava la Palestina e chi Israele. Parliamo, comunque, di una vicenda troppo complicata per pensare di conoscerla a fondo noi grossetani. Vorrei sottolineare, infine, che non sopporto quelle persone che, specialmente sui social, si schierano a favore di una o dell’altra parte, come se si parlasse di una banale partita di calcio. O chi parla se non informato". "Io sono molto spaventata – ammette invece Eleonora De Pirro – soprattutto per le atrocità che stanno accadendo, con la morte di innocenti, fra cui bambini. Sono rimasta molto scioccata nel vedere immagini di tutti questi civili che stanno soffrendo e subendo tutte queste ingiustizie. Io spero che questa situazione si calmi al più presto, ma sappiamo tutti, visti gli anni di conflitto, che ciò non avverrà nel breve termine. Credo che entrambe le parti civili siano stanche di tutti questi anni di guerre e insicurezze. Se ci spaventiamo noi europei, che seguiamo la vicenda solo dai libri di storia, figuriamoci loro che la vivono, ormai da anni, sulla propria pelle. La questione israelo-palestinese è troppo ingarbugliata per stabilire chi ha ragione e chi no. Ma la situazione non può continuare così perché a rimetterci sono e saranno solo i civili". "Devo ammettere di non essere molto informato in tempo reale su questo conflitto – dice Alfredo Pastrafrulli –. Per quanto mi riguarda, paura non ne ho, almeno per il momento. Spero comunque che questo conflitto termini presto, perché a pagarne le conseguenze, come in ogni guerra, sono solo i civili". "Sono abbastanza informato sulla vicenda – spiega Daniel Roick –, ma non sono molto preoccupato. Lo ero molto di più per la guerra in Ucraina. Ovviamente, però, è una vicenda che va risolta al più presto e una volta per tutte".