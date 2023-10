Lo spettro della guerra. La preoccupazione degli anziani: "Se pur lontana abbiamo paura"

Si intensifica nella nostra città, anche tra la gente comune, il dibattito sul conflitto in Israele guidato da Hamas. Questa volta, dopo aver ascoltato il parere dei più giovani, a prendersi la scena è la Grosseto più adulta. E a differenza della poca paura emersa tra i giovani (viene visto come una tragedia terribile ma lontana da noi) in questo caso, abbiamo riscontrato un pensiero generale dove domina una forte preoccupazione. "È una tragedia e io sono molto preoccupato – spiega Giuseppe Pagano –. Reputo questa guerra, senza senso e senza uno scopo ben preciso, utile solo a spargere del sangue. Spero che possa terminare il prima possibile, perché più andrà avanti e più le conseguenze saranno peggiori. Stanno morendo delle persone innocenti, specialmente bambini. E nel 2023 queste cose non si dovrebbero nemmeno sentire. Da italiano, ho molta paura perché purtroppo gli attentati terroristici sono all’ordine del giorno". "Non c’è più umanità. Quello che sta facendo il gruppo terroristico di Hamas è inammissibile – spiega Vittorio Giansante –. Deve fermarsi, rilasciare gli ostaggi e soprattutto smetterla di seminare panico e terrore. Già troppo sangue innocente è stato versato. Io spero che questo conflitto termini prima che la faccenda diventi più grande ancora, perché se dovessero entrare in gioco anche altri Paesi, si scatenerebbe davvero il caos. E a quel punto, allora, ci sarà da aver seriamente paura. Staremo a vedere, ma io non sono tranquillo". "Questa è solo una guerra terroristica – spiega Pietro Avagliano – priva di senso e raziocinio. Stanno morendo dei civili innocenti per colpa loro. La questione della religione è solo una scusa per fare del male. E, comunque, voler fare la caccia all’ebreo nel 2023 è una cosa agghiacciante. Anche solo pensarlo. La guerra, nella sua brutalità, non dovrebbe minimamente coinvolgere degli innocenti. Invece, come in ogni conflitto, sono sempre i civili a pagare. Lì, stanno morendo anche dei bambini. Purtroppo, da sempre, questi gruppi terroristici sono guerrafondai, che non hanno mai perso l’occasione di seminare distruzione e panico, per delle ragioni che non reggono. Mi chiedo fino a quando si continuerà così. Io sono preoccupato soprattutto per i giovani e per il domani. Non so davvero fino a che punto si spingerà Hamas e temo che questo sia un cerchio che, ahimè, non si chiuderà mai". "Questo, purtroppo, è un conflitto che va avanti dal 1948 – spiega Pino Pisicchio – e la situazione, purtroppo in tutti questi anni, non si è mai evoluta. Tutti quei passi in avanti, che sembravano potessero mettere la parola fine alla vicenda, in realtà erano, mi viene da pensare a questo punto, soltanto un’illusione. Nelle guerre non esistono ragioni o giustificazioni. E neppure buoni e cattivi. Esistono solo le vittime e purtroppo stanno pagando degli innocenti. Tanti israeliani e palestinesi stanno morendo per colpa di un conflitto troppo grande ed ingarbugliato per essere risolto. Sarò drastico ma, secondo me, fino a quando gli Stati Uniti e la Russia non si metteranno ad un tavolo per cercare di unire le forze, questa guerra continuerà fino alla fine dei giorni".