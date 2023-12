Lo spettacolo in rosa. Festival dei fenicotteri

Tutto pronto per Flamingomania, il primo festival dedicato al fenicottero rosa che da oggi a domenica si svolgerà ad Orbetello. Alle 16 si aprirà la mostra fotografica ‘Ali di porpora’ alla Polveriera Guzman e alle 18 la mostra dei pittori naturalisti ‘Nel blu dipinto di… rosa’ nella Sala del Frontone. Domani, invece, alle 9 inizieranno i lavori del primo seminario scientifico che si concluderà alle 13, al ristorante dei Pescatori di Orbetello. E poi ancora incontri, conferenze e un momento dedicato alla narrativa, con la presentazione del romanzo ‘Il sale addosso’ si Irene Blundo (domani alle 17 nella sala del Frontone), tutto sempre dedicato a quello che è senza dubbio uno dei più assidui e spettacolari villeggianti della Maremma. Proprio in questo periodo, fra l’altro, si avvicina il picco stagionale delle presenze dei fenicotteri rosa che in genere tra dicembre e gennaio toccano le cinquemila, offrendo uno spettacolo unico. E così anche l’ottava edizione del ‘Feni-Day’, l’importante appuntamento dedicato al censimento dei fenicotteri rosa e alla lettura dei loro anelli colorati, in programma proprio per oggi rientrerà all’interno del programma del festival. L’iniziativa è rivolta sia a professionisti sia a semplici appassionati, con gli appartenenti a diverse associazioni ambientaliste e ornitologiche che offriranno il loro supporto a coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell’ornitologia. Le fotografie esposte per la mostra alla Guzman, curata dall’associazione Occhio in Oasi, sono di Valerio Baldeschi, Andrea Benedetti, Giovanni Cappelli, Fabio Cianchi, Walter Donati, Dario Fortunato, Francesca Gianneschi, Francesco Marcone, Claudio Parente, Luciano Salvatore, Lorenzo Sestieri e Riccardo Sirna. "La scelta di dedicare un intero festival al fenicottero rosa non è casuale – dice Angela Fraja Bianchi di Ecozoica, impegnata nella promozione dell’evento – scegliere una specie simile come simbolo significa anche divulgare e far parlare di tutte quelle altre specie che, accanto al fenicottero rosa, abitano la laguna di Orbetello, un autentico scrigno di biodiversità dal valore incommensurabile".

Riccardo Bruni