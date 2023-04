Lo spettacolo di Panariello e Masini in scena al "Summer Nights"

"Panariello contro Masini", lo strano incontro tr il comico e presentatore e il cantante avverrà anche in Maremma. Il duo si esibirà infatti il 13 agosto al "Follonica Summer Nights" al Parco Centrale., Da oggi alle 18 sarà possibile prenotare i biglietti su Ticket One. Lo strano incontro fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla, uno con le parole e l’altro con la musica. Due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia. "È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show e sono contento che – ha detto Giorgio Panariello – fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita. Sarà uno spettacolo divertente ma che farà anche pensare".