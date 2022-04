Lo Snals rinnova gli organismi Vincenzo Maiorana segretario

Il sindacato Snals di Grosseto ha rinnovato i propri organismi e lo ha fatto con un nuovo assetto della segreteria e con un’offerta di servizi ampliata e di qualità.

La nuova segreteria provinciale del Sindacato nazionale autonomo dei lavoratori della scuola è guidata dal segretario Vincenzo Maiorana (nella foto) affiancato dai collaboratori Susanna delle Castelli, Alessandro Morgia, Pierluigi Sartori e Alfio Vanelli.

La segreteria maremmana segue i propri iscritti per tutte le incombenze relative al mondo della scuola tutelando e guidando docenti e personale ’Ata’, in particolare per domande, trasferimenti, inclusione nelle graduatorie, pensionamenti e ogni altro aspetto della vita lavorativa del personale scolastico.

A coronamento del suo nuovo corso la segreteria provinciale Snals ha attivato il servizio di patronato Inpas per le pratiche assistenziali e il Caf Confsal per la compilazione 730, Red e Isee. Si tratta di un’offerta che puà tornare utile a molte persone.

In vista delle elezioni delle Rsu che si terranno in tutte le scuole della nostra provincia il 5,6 e 7 prossimi il segretario Maiorana invita tutta la categoria del personale docente e Ata a partecipare alle votazioni esprimendo la propria preferenza per la lista dello Snals.

La sede del sindacato è in via Tevere 11 a Grosseto, tel.0564 411 272, mail toscana.gr@intersnals.it