Lo fermano al posto di blocco e scappa a piedi in via Manetti

Un posto di blocco come tanti che la Polizia di Grosseto in questo momento sta intensificando anche nelle strade della città. La notte tra martedì e ieri, però, qualcosa deve essere andato storto in via Manetti. Gli agenti della Questura grossetana hanno infatti fermato una Alfa Romeo Giulietta, di fronte ai campi da tennis e a pochi passi dal centro storico della città come succede quasi ogni sera in quel punto. L’uomo si è fermato, è sceso dall’auto e, facendo finta di nulla, è scappato a piedi, facendo perdere subito le proprie tracce, lasciando l’auto incustodita e aperta in mezzo alla strada.

I poliziotti sono stati costretti a chiamare il carroattrezzi per portare via l’auto. Sono in corso indagini per capire il perchè di questo gesto molto strano. Gli agenti della Questura stanno anche cercando di capire il perchè della fuga. L’auto infatti è rimasta incustodita e dalla targa non sarà difficile risalire al legittimo proprietario.