ll "Nabucco" di Verdi al Moderno In scena l’Orchestra Città di Grosseto

di Steven Santamaria

La grande opera lirica torna a Grosseto con il "Nabucco" di Giuseppe Verdi. In scena l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" e la Corale "Santa Cecilia" di Empoli dirette da Roberto Gianola. L’appuntamento è per domenica 30 alle 21 al Teatro Moderno. I biglietti sono in prevendita online https:comunegrosseto.ticka.it.Il giorno dell’evento,a partire dalle 18, i biglietti saranno disponibili anche al botteghino. L’evento,ormai una tradizione consolidata nel periodo estivo, è organizzato dall’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" con il Comune di Grosseto e Fondazione Grosseto Cultura. "La volontà della nostra amministrazione è da sempre quella di promuovere la cultura in tutte le sue forme – dice l’assessore alla cultura Luca Agresti –. Eventi di questo tipo non solo offrono ai cittadini l’opportunità di avvicinarsi alla grande lirica, ma celebrano anche il lavoro di autori di fama mondiale. Giuseppe Verdi, in particolare, viene considerato uno dei più grandi operisti e compositori della storia ed è conosciuto soprattutto per il ‘Nabucco’, l’opera alla quale appartiene ‘Va, pensiero’, uno dei cori italiani più apprezzati al mondo". "Per Fondazione Grosseto Cultura – dice il presidente Giovanni Tombari – l’impegno nel sostenere la musica e gli eventi legati a questa forma d’arte è sempre stato primario, come dimostrano in particolare l’attività del nostro Istituto musicale "Giannetti", la partnership con l’Orchestra sinfonica e il rapporto con il Maggio Musicale Fiorentino. L’opera lirica, sempre a fianco dell’Orchestra cittadina, rinnova questo impegno con assoluta convinzione: siamo pronti anche quest’anno, ad accogliere un grande evento e ad assistere a uno spettacolo da non perdere".

"Anche in questa occasione – dice il presidente dell’Orchestra sinfonica ‘Città di Grosseto’, Giulio de Simone – siamo orgogliosi di poter offrire al pubblico una produzione di grande qualità e la messa in scena di un’opera tale più popolari in assoluto, che può certamente essere considerato un capolavoro. Con questo appuntamento speciale nel nostro calendario estivo vogliamo così proseguire una tradizione che negli ultimi anni, seppur con qualche difficoltà dovuta alla pandemia, ha sempre regalato alla nostra comunità spettacoli d’eccezione come ‘Tosca’, ‘Madama Butterfly’ e ora il ‘Nabucco’.