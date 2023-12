Scoppia violenta lite in famiglia, tre persone finiscono in ospedale

Castel del Piano, 20 dicembre 2023 – Scoppia una lite in casa e tre persone finiscono in ospedale. L’episodio è accaduto in serata, a Castel del Piano, intorno alla mezzanotte in un’abitazione del centro storico. Sono state di nuovo le sirene dell’ambulanza e dei carabinieri ha rompere il silenzio notturno della «tranquilla» cittadina amiatina. Una parola ha tirato l’altra fino a che dopo le numerose offese reciproche i protagonisti della vicenda sono passati alle mani.

Coinvolte in questa lite due donne, madre e figlia, entrambe straniere e un uomo della zona. La lite sarebbe scoppiata all’interno della abitazione della figlia e inizialmente avrebbe coinvolto le due donne. Il bilancio di questo litigio è tutt’altro che irrilevante: entrambe le donne sono state trasportate in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Al Misericordia è finito anche l’uomo, quest’ultimo però con ferite più lievi. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Castel Del Piano e Paganico e i carabinieri. Ancora non si conoscono i motivi che hanno però portato a questa violenta lite, i carabinieri della zona stanno indagando per conoscere in maniera approfondita le motivazioni, cosa insomma avrebbe spinto le due donne e il settantaquattrenne a scatenare questa lite familiare.

N.C.