Lite dopo il match. Assolto allenatore

A distanza di tre anni arriva la piena assoluzione per un allenatore che fu coinvolto in una lite, che fece molto discutere l’ambiente del calcio maremmano. I fatti avvennero nell’aprile del 2022 su un campo di calcio di Terza categoria. Il litigio scoppiò a fine partita, quando il padre di un giocatore iniziò a inveire contro l’allenatore del figlio perché non lo aveva fatto giocare. Dalla discussione nacque un diverbio, dove dalle parole si passò ai fatti. Praticamente una partita di calcio si trasformò in una scena da Far West, ovvero in una pagina di sport da cancellare. Fu necessario anche l’intervento delle Forze dell’ordine.

Purtroppo la storia ha avuto un lungo strascico giudiziario fino alla sentenza del 19 dicembre scorso. Secondo l’accusa l’allenatore avrebbe colpito il genitore con calci e pugni mentre per i legali del mister il tecnico si era soltanto difeso. Sono però stati necessari quasi tre anni di processo per arrivare alla decisione finale del Giudice di pace che ha assolto l’allenatore perché il fatto non sussiste. Si chiude dunque un brutto capitolo del calcio locale, e si chiude senza conseguenze penali per l’allenatore.