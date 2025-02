Liste di attesa in ospedale: "Ci sono tempi dilatati". La segnalazione dall’Acli

ORBETELLOTornano sotto i riflettori le lunghe liste di attesa per le visite mediche. Cui si aggiungono alcune criticità sulle ambulanze. "Abbiamo ricevuto molte segnalazioni di tempi di attesa lunghi per quanto riguarda la prenotazione di visite specialistiche all’ospedale di Orbetello, con la nascita di disagi che riguardano soprattutto anziani e pensionati". La segnalazione arriva dalla sede Acli, di Orbetello e della Costa d’Argento.

"Alcune prestazioni e visite sono da potenziare sia a livello ospedaliero che territoriale – si legge ancora in una nota – per andare incontro alla popolazione, alla cura e prevenzione delle patologie, soprattutto tenendo conto del fatto che gli anziani sono in aumento. Le procedure di accesso ai servizi sono da snellire, e soprattutto da facilitare, così come il modo di prenotarsi. La sanità pubblica va necessariamente potenziata nella zona sud della nostra provincia, comprensorio di interesse nazionale per molteplici aspetti.

"Le Acli, infine, rilevano che la logistica viaria del presidio ospedaliero alla Madonnella, soprattutto per le ambulanze in uscita in emergenza dalla struttura, con direzione Argentario resta molto complicata, visto che la strada panoramica degli Orti non è percorribile ai mezzi di emergenza. In quanto stretta con dossi e inoltre molto frequentata: una pista pedonale e ciclabile con bambini e anziani e percorsi di visita alle zone lungo la laguna ed il sito di nidificazione dei fenicotteri rosa".

Così come resta molto difficoltosa, per i mezzi di soccorso, come ad esempio per la circolazione delle ambulanza, la percorribilità della Statale Aurelia, fra Orbetello Scalo e Grosseto – sottolinea ancora nella nota l’Acli – fra sedime stradale molto danneggiato, buche, decine di immissioni a raso, banchine inesistenti e non manutentate, continui attraversamenti di animali, che spesso finiscono travolti sotto mezzi in transito". Si tratta di segnalazioni con lo scopo di trovare una soluzione, senza voler fare sterile polemica.