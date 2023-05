Lista "Futura" "Il vero cambiamento passa solo da noi"

Marco Papalini è il candidato sindaco di una lista civica. Il candidato definisce la sua lista il giusto mix, aperta al dialogo e al confronto. Tra i punti più innovativi l’idea di un assessorato dedicato esclusivamente a bandi, finanziamenti e Pnrr.

Per quale motivo ha deciso di candidarsi?

"Viviamo una grande criticità, quella che poi caratterizza i territori delle aree interne, ovvero stiamo soffrendo molto il fattore spopolamento. C’è bisogno dunque di ritrovare un nuovo entusiasmo. Grazie a questa nuova spinta e all’aver creato un gruppo di giovani e persone con esperienza ho trovato la convinzione di candidarmi, l’obiettivo è invertire questo trend negativo. Una sfida ambiziosa, ma crediamo sia possibile".

Quali sono i principali punti del suo programma?

"Le azioni inserite nel programma sono legate tra loro e sono state concepite come un sistema di attività da portare avanti all’unisono. Sicuramente molta attenzione l’abbiamo rivolta ai servizi alla persona. Ci rivolgiamo a tutte le fasce di età puntando al mantenimento, adeguamento e potenziamento dei servizi. I servizi essenziali nei territori come i nostri debbono esserci a prescindere dal numero degli abitanti. Poi il ruolo fondamentale delle energie rinnovabili: penso al fotovoltaico e al geotermico. Due fonti da prendere in considerazione e attraverso le quali poter riuscire a ottimizzare i costi dell’energia, per la Pubblica amministrazione e i cittadini. Il tutto sempre nella salvaguardia del nostro patrimonio ambientale. Vorrei ricordare che il nostro territorio è un serbatoio di materie prime, questo deve essere maggiormente valorizzato. Ad oggi stiamo dando senza avere niente in cambio, Castell’Azzara merita di più. Il turismo ci piace pensarlo "ambientale" e a zero impatto. Infine pieno sostegno alle imprese e alle attività commerciali".

Cos’è che oggi non va?

"C’è un aspetto interno che riguarda tutti i comuni ma che dobbiamo riuscire a snellire, ed è la burocrazia amministrativa. Lavoreremo per semplificare le procedure. Se vinceremo istituiremo un assessorato dedicato ai bandi, finanziamenti e Pnrr. Un altro problema è generale e riguarda lo spopolamento. Siamo passati in 60 anni da 4mila a mille abitanti".

Futura è una lista civica nel senso che i partiti si sono messi da parte?

"È una lista fatta di persone che vogliono far del bene al territorio. Alla base del progetto c’è un gruppo di persone che hanno capacità di discussione e risoluzione di problematiche".

Ci descriva brevemente la sua lista.

"È una lista trasversale e rappresentativa, rappresentiamo tutta la comunità, in tutti i sensi".

Un messaggio agli elettori?

"Siamo il vero cambiamento, quello che la nostra comunità sta cercando da tempo. Non utilizzeremo i toni della vecchia politica ma cercheremo di fare del nostro meglio, ponendoci sempre in maniera propositiva nei confronti dei cittadini e delle buone idee".

N.C.