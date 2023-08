L’ironia dell’opposizione a Isola del Giglio: "Geniale usare teli per coprire brutture"

I due consiglieri di minoranza Guido Cossu e Armando Schiaffino scrivono una lettera aperta al sindaco Sergio Ortelli riguardo "la geniale strategia – dicono ironicamente – con cui si è finalmente risolto l’atavico problema di eliminare la bruttura paesaggistica degli ex e fatiscenti bagnetti del Campese". "L’avere coperto con un grosso telone la vista dell’edificio – sottolineano – è sicuramente la dimostrazione di un’attenta e competente attività amministrativa. Suggeriamo di apporre un altro telone dietro a quello appena posizionato perché, dalle abitazioni e dalle strutture ricettive retrostanti, si vedono ancora i bagnetti e ora anche le impalcature. Tale strategia era già stata adottata per la discarica comunale, dopo la perdita dei finanziamenti per la bonifica".

Proseguono, Cossu e Schiaffino. "Consiglieremmo di imballare anche tutti i cassonetti dei centri abitati. Occorrerebbero, inoltre, altre strutture, simili a quella posizionata sui bagni pubblici di Campese, a Santa Croce, una al Vernaccio, tre all’Allume, qualcuna nelle zone dove le ditte edili locali sono costrette a utilizzare cantieri provvisori in mancanza di una zona Pip per le imprese artigianali. Sarebbe opportuno anche un megaschermo per nascondere la Rocca e uno davanti alla palestra del Campese, nonché un telone sulla ciminiera della centrale elettrica che continua a immettere, in pieno Parco nazionale dell’Arcipelago toscano, emissioni climalteranti. Ci permettiamo di consigliare un ulteriore imballaggio per l’ex casa cantoniera del Monticello, pagata nel 2017 100mila euro al Parco per essere ristrutturata".

"Condividiamo – chiudono ancora in tono sarcastico – la scelta di aver scritto, sul tendone del Campese, "we are proud": non possiamo non essere orgogliosi dei riconoscimenti internazionali assegnati alla nostra isola, grazie ai quali abbiamo avuto una stagione turistica con presenze senza precedenti".