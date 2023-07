Lirica in Piazza, tagliandi in vendita anche on line

All’indirizzo www.liricainpiazza.it è possibile trovare tutte le informazioni sugli artisti di questa edizione del Festival, che si svolge a Massa Marittima, il 3, 4 e 5 agosto; il programma completo e un collegamento diretto al portale ticketone.it per l’acquisto on line dei biglietti. "Vogliamo raccontare al meglio, anche attraverso lo strumento del sito internet, questa nuova edizione del nostro Festival che sta riscuotendo un bel gradimento come dimostra la vendita dei biglietti – commenta Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura di Massa Marittima - Il restyling profondo, grafico e funzionale, rende più facile e intuitiva la navigazione del sito internet e ne completa i contenuti, tenendo conto delle esigenze del pubblico di riferimento del Festival. Una delle importanti novità, ad esempio, è il collegamento diretto al portale per l’acquisto dei biglietti". "C’è molta attesa per questa 36° edizione – prosegue l’assessore – porteremo in scena, nella magica location della piazza di Massa Marittima, tre opere di valore".