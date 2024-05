Lippi: Buoncristiani la persona giusta

Sostegno a Buoncristiani da parte del coordinatore zona nord provincia Grosseto di Italia Viva, Franco Lippi, e della candidata di Stati Uniti d’Europa, Marietta Tidei. Matteo Buoncristiani aggiunge quindi al suo progetto elettorale altri due importanti sostenitori, annunciati nel giorno della visita elettorale della candidata europea Marietta Tidei. Il loro appoggio si dimostra notevolmente significativo essendo forze di segno opposto, ma che hanno riconosciuto nel progetto civico di Buoncristiani la giusta scelta per Follonica. "L’appoggio di Italia Viva e più in generale della lista Stati Uniti d’Europa – commenta il candidato di centr destra – è la testimonianza della bontà del progetto che proponiamo per Follonica, che ha consentito di unire molte forze civiche, della società civile e una parte del centro sinistra. Noi abbiamo un progetto di futuro che intendiamo condividere con il maggior numero di persone e forze possibile. Noi ci proponiamo come rappresentanti di tutti i cittadini e cittadine di Follonica". Franco Lippi (Italia Viva), spiega la motivazione dell’appoggio a Buoncristiani: "La scelta di Matteo è stata una scelta civica – dichiara – abbiamo riconosciuto in lui la persona giusta che può portare Follonica a scrivere una nuova pagina e questo si dimostra in linea con i valori di un partito riformista come il nostro. Il nostro obiettivo è di imprimere un cambiamento a Follonica, nel Paese e in Europa e per questo appoggiamo con convinzione la candidatura di Buoncristiani. Abbiamo deciso di annunciarlo in occasione della visita della nostra candidata Marietta Tidei, rappresentante di un vero e proprio progetto di futuro, la lista Stati Uniti d’Europa".