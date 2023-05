"Lions in piazza" con screening gratuiti e convegni su Alzheimer e tumori

I Lions Club Grosseto Host, Castiglione della Pescaia Salebrvm, Alta Maremma, Orbetello I Presidi oggi organizzano in Interclub l’iniziativa "Lions in piazza", una giornata di prevenzione sanitaria gratuita. L’evento si terrà a Castiglione della Pescaia in piazza Garibaldi: la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 14 alle 18. Grazie ai medici e infermieri Lions sarà possibile fruire gratuitamente di visite di screening in cardiologia, otorino, dermatologia, pediatria, ortopedia, radiologia, diabetologia, disturbi alimentari, pneumologia, ginecologia, oculistica, prevenzione tumori cavo orale, oncologia e diagnostica per immagini. La giornata prevede anche due convegni: alle 10 "Alzheimer come gestirlo" con i relatori Giuseppe Gambina e l’amico Lion Giorgio Soffiantini. Alle 11.30 inizio convegno "Nuove frontiere in tema di tumori dalla diagnosi alla cura". Relatori Carmelo Bengala responsabile del dipartimento di oncologia dell’area vasta Toscana Sud-Est, Luca Liuzzi Chirurgia Toracica Università di Siena, Morando Grechi già responsabile del dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’area vasta Toscana Sud-Est. Modererà il giornalista Giancarlo Capecchi.