L’invenzione della neve, c’è Elena Gigliotti

Un’occasione imperdibile per gli amanti del cinema. Dopo l’anteprima al Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica, il film "L’invenzione della neve" di Vittorio Moroni, arriva con la sua protagonista Elena Gigliotti al cinema Stella di Grosseto.

Oggi alle 17, il film passato alle "Giornate degli Autori" della Mostra del cinema di Venezia, sarà accompagnato in sala dall’interprete principale, premiata recentemente a Valdarno Cinema Fedic. A introdurla sarà il giornalista Luca Ceccarelli, di "PuntoZIP – La cultura in un piccolo spazio".

Elena Gigliotti ha studiato recitazione al teatro Stabile di Genova. Ha frequentato laboratori con Valerio Binasco, Emma Dante, Gabriele Vacis. Si divide tra cinema, teatro e tv.

Nel film, Carmen ama troppo intensamente, troppo a modo suo e il mondo non glielo perdona. Lei e Massimo si sono lasciati, ma Carmen continua a considerarlo l’uomo della sua vita. Curiosa anche la modalità di girare che Moroni ha raccontato così: "Ognuna delle sei scene principali di questo film è stata girata senza interruzioni, normalmente per 20-35 minuti – ha detto il regista – L’accordo con attori, operatore di ripresa, microfonista, Dop e fonico era che non ci fosse nessuna interruzione fino alla fine della sequenza". Ingresso: 7 euro (6 euro per i tesserati del Dlf).