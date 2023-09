Via con lingotti e monete. Arrestati i due truffatori

Grosseto, 21 settembre 2023 – Nove lingotti d’oro più una ventina di monete anche queste in oro: li aveva truffati una coppia ad un’anziana signora di Grosseto alla quale avevano fatto credere che la figlia ed il genero fossero stati fermati in caserma dai carabinieri per un incidente che avevano provocato e fosse necessario pagare subito una cauzione per rilasciarli. Tutto falso, come hanno scoperto gli agenti della Polizia stradale in un’operazione congiunta con i carabinieri della Compagnia di Grosseto.

Hanno individuato la coppia durante il controllo di una Volkswagen T Cross con a bordo un uomo ed una donna che non riuscivano a nascondere il loro nervosismo. Li hanno perquisiti, trovando nella borsa della signora i lingotti e le monete d’oro, per un valore di 300mila euro, dei quali non ha saputo giustificare la provenienza. Gli agenti hanno ricostruito gli spostamenti dell’auto e concentrato l’attenzione proprio Grosseto dove i carabinieri confermavano i loro sospetti. Un’anziana signora aveva ricevuto la telefonata da una voce femminile che ha creduto fosse della figlia: le chiedeva di pagare subito una cauzione per essere rilasciati.

Quando la pensionata ha detto che non era in casa, la voce femminile ha detto che i carabinieri avrebbero mandato ad accompagnarla un maresciallo in borghese. L’uomo, il secondo truffatore, si è presentato alla porta, è entrato ed ha iniziato a rovistare in casa e portare via lingotti e monete. La donna prima titubante, si è fatta infine convincere anche perchè dall’altro capo una donna piangente, spacciatasi per la figlia, avrebbe chiesto alla madre di "dare tutto al maresciallo".

L’uomo, insieme ad una donna – rivelatasi sua complice ed autrice della seconda telefonata alla vittima – si è data dunque alla fuga. Dopo essere stati avvertiti i militari si sono messi subito alla ricerca dei due malfattori e sono riusciti in breve ad individuare la vettura usata dai due complici. E’ iniziato quindi una sorta di inseguimento da remoto, dove oltre a provare a tracciare la macchina, i carabinieri hanno tenuto stretti contatti con vari Comandi di polizia che hanno competenza sulla strada che verosimilmente stavano percorrendo i due ricercati.

Nei pressi di Cassino, i due, in viaggio sull’autostrada A1 in direzione sud, vengono finalmente intercettati e fermati da una pattuglia della Polizia stradale che li blocca dopo un breve quanto inutile tentativo di fuga. I due (lui 60 anni, lei 32, originari della provincia di Napoli) adesso si trovano nel carcere di Rebibbia.