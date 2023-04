"L’infanzia tra Resistenza e staffetta"

Benedetto, sa descriverci la sua infanzia ai tempi della guerra?

"Vivevo rifugiato in campagna con i miei genitori, vicino ai partigiani, portando al pascolo il bestiame"

Qual era il suo "ruolo aggiunto" di staffetta?

"Ogni mattina trasportavo le provviste e le nascondevo all’interno di un albero cosicché i partigiani potessero prenderle di nascosto".

Era spaventato quando compieva queste azioni?

"Sì, quando uscivo avevo paura di essere scoperto, ma capivo che era un’azione giusta per aiutare il mio paese a liberarsi".

Pensa sia importante parlarne ai giovani?

"I giovani ricordano questi eventi solo come un fatto storico, lontano dalla loro vita, ma io ho il desiderio di renderli con le mie testimonianze memoria attiva".

L’uccisione di Mussolini è stata una scelta sbagliata?

"Sicuramente in quel momento il popolo era infuriato e quindi non ragionava in modo democratico; la scelta però, sarebbe dovuta essere diversa, perché in questo modo abbiamo provocato ulteriore violenza che poteva essere risparmiata".