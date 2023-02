"Linea Verde" martedì in città

Martedì prossimo, la troupe televisiva della trasmissione di Rai 1 "Linea Verde" sarà a Massa Marittima, la mattina, a partire dalle 9, per le riprese in città della puntata dedicata alla Maremma che andrà in onda a marzo. Le riprese interesseranno anche altri comuni del grossetano. Il conduttore Giuseppe Calabrese, per tutti Peppone, sarà accompagnato nel suo viaggio alla scoperta di Massa Marittima da Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri e da Maria Pia Vecchi, capo delegazione Fai della provincia di Grosseto. Nei giorni precedenti la troupe televisiva sarà già sul posto con lo storico dell’arte e saggista Costantino D’Orazio per un approfondimento sull’affresco delle Fonti dell’Abbondanza. Sarà un’importante vetrina per la città e il suo territorio. Il Comune invita i cittadini ad assistere alle riprese in piazza Garibaldi.