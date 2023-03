"Linea Verde" alla scoperta del territorio. Bai: "Grande vetrina"

La troupe televisiva della trasmissione di Rai Uno "Linea Verde", ha fatto tappa nei giorni scorsi a Massa Marittima per le riprese della puntata dedicata alla Maremma e alle Colline Metallifere che andrà in onda a fine marzo. I luoghi delle riprese sono stati anche altri: come il Teatro delle Rocce, dove per l’occasione ha suonato la band di Riccardo Nucci, musicista gavorranese, e la miniera di Ravi Marchi. Riprese anche al Parco delle Biancane con un trekking insieme alla guida Ilaria Panicucci. Il personale del Parco Nazionale delle Colline Metallifere ha collaborato con la redazione della Rai fornendo l’assistenza logistica per la realizzazione delle riprese. "Per noi è stato un grande sforzo organizzativo – ha spiegato la direttrice del Parco Alessandra Casini – ma è andato tutto nel migliore dei modi e voglio ringraziare il personale Rai per la disponibilità e attenzione". "In un contesto di valorizzazione di questa parte della Maremma – ha sottolineato Lidia Bai presidente del Parco – è stato importante avere uno spazio dedicato alla nostra storia mineraria e alle sue importanti testimonianze. Una trasmissione televisiva molto seguita dal pubblico come Linea Verde avrà senza dubbio ricadute positive su tutto il territorio delle Colline Metallifere".

"La promozione dei nostri territori e delle eccellenze – ha dichiarato il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi – passa anche dai programmi di intrattenimento per il grande pubblico, pertanto siamo orgogliosi di partecipare a Linea Verde". La presenza a Linea Verde ha permesso dunque di mettere in risalto le altre bellezze del territorio e le eccellenze enogastronomiche. "Ringrazio poi il Parco delle Colline Metallifere che come sempre ci coordina e ci sostiene nelle iniziative di promozione territoriali di area, oggi più che mai fondamentali, oltre alle aziende Serraiola Wine e formaggi Podere Paterno", ha chiuso Lidia Bai.