Linea Verde a Gavorrano e Monterotondo

La troupe televisiva della trasmissione di Rai Uno "Linea Verde", ha fatto tappa a Gavorrano per la puntata dedicata alla Maremma e alle Colline Metallifere che andrà in onda a fine marzo. Altri luoghi visitati dalla troupe sono stati: Massa Marittima, Monterotondoe il Parco delle Biancane con un trekking insieme alla guida Ilaria Panicucci. "La promozione dei nostri territori e delle eccellenze – dice il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi – passa anche dai programmi di intrattenimento per il grande pubblico, pertanto siamo orgogliosi di partecipare a Linea Verde". "Una grande opportunità per promuovere Monterotondo Marittimo e il suo Parco delle Biancane – dice l’assessore al turismo Emi Macrini - che rappresenta un’emergenza naturale rarissima. La presenza a Linea Verde ci permette poi di mettere in risalto le altre bellezze del territorio e le eccellenze enogastronomiche del territorio. Ringrazio poi il Parco delle Colline Metallifere che come sempre ci coordina e ci sostiene nelle iniziative di promozione territoriali di area, oggi più che mai fondamentali, oltre alle aziende Serraiola Wine e formaggi Podere Paterno". Una trasmissione televisiva molto seguita dal pubblico come Linea Verde avrà senza dubbio ricadute positive su tutto il territorio.