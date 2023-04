Linea telefonica in tilt "Due giorni di gravi disagi"

A Prata con la linea telefonica si può stare in completo isolamento per giorni e giorni. Durante il weekend pasquale infatti, un guasto alla linea telefonica causato da un temporale ha isolato la frazione di Massa Marittima creando disagi alla popolazione. "Non si tratta di avere a disposizione internet ma la linea telefonica di base per una qualsiasi emergenza – si legge sui social – e, nonostante le molte telefonate per segnalare il disagio e sollecitare soluzioni, la risposta è sempre stata univoca: la linea potrà essere ripristinata da martedì dopo Pasqua. Eppure le bollette quando arrivano non possono essere trattate allo stesso modo dicendo che saranno pagate appena avremo disponibilità sul conto ma si esige il pagamento entro i termini per evitare che alle successive emissioni vi siano sovrattasse applicate".

L’aspetto che si ripropone, quello più drammatico, è senza dubbio rappresentato dal fatto che non si può pensare ad un’inversione di tendenza e a un ripopolamento delle frazioni e dell’entroterra quando i servizi di base non funzionano. Come Prata che è stata isolata per almeno tre giorni.