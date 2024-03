L’incubo della Bolkestein: "Ai Comuni solo burocrazia e nessun potere decisionale"

Ai Comuni vengono assegnati molti compiti, ma sono quasi tutti legati alla "burocrazia" da evadere e quasi nulla, invece, possono in materia decisionale. Questo è l’aspetto che è stato evidenziato dall’assessore comunale al Turismo Riccardo Megale intervenuto all’assemblea unitaria di Sib, Fipe e Confesercenti dal titolo "Fate presto! Salvaguardare i balneari per tutelare il turismo del Paese" che si è svolto a Balnearia, nel centro fieristico di Marina di Carrara, un concetto che ha di nuovo rimesso al centro delle preoccupazioni dei gestori degli stabilimenti balneari la persistente incertezza degli effetti che potrà avare la Bolkestein.

"Purtroppo – dice Megale – esiste un ingarbugliato reticolo di norme che rimandano ai Comuni la competenza su molti aspetti, senza però che questo sia accompagnato da un completo potere decisionale e dunque dalla reale capacità di incidere a tutto tondo. Nonostante questo, i nostri balneari lavorano con entusiasmo e professionalità, sempre senza mai tirarsi indietro o perdere la speranza riguardo possibili miglioramenti della loro situazione complessiva. Tutti hanno fatto investimenti, spesso sostanziosi. Eppure dall’Europa arrivano direttive che li penalizzano oltremodo andando a creare una sorta di stato di perenne incertezza".

"Per quanto nelle nostre possibilità, per esempio – ha detto l’assessore –, abbiamo bloccato l’adesione alla Bolkestein: ma questo non ha messo completamente al riparo i nostri balneari dai riflessi che questa imposizione sovranazionale rischia di avere sul loro lavoro. Anche per questo motivo dobbiamo restare concentrati, seguire lo sviluppo della situazione e farci sentire in ogni sede possibile".