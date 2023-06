L’impresa che funziona Tozzini & Ciacci fa 60 anni

FOLLONICA

Era il 1963 quando Vasco Tozzini decise di rilevare l’officina di Gino Bertocci dove lavorava come apprendista meccanico. Il garage si trovava in via Bertani a Follonica. Ma per concludere l’affare serviva un socio. Alcuni amici lo misero in contatto con un collega di Grosseto, Rino Ciacci, e da quel momento è iniziata una storia che dura da 60 anni, quella dell’autofficina Tozzini & Ciacci. "Impegno e passione, sono i pilastri per far crescere un’azienda e riuscire a rimanere sul mercato – spiega Vasco Tozzini, che ancora oggi all’età di 84 anni continua ad essere la colonna portante dell’autofficina –. Da sempre sono il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via: il segreto sta proprio qui, nell’impegno costante e nella passione per il proprio lavoro. Siamo partiti in due, io e Rino, abbiamo rilevato l’officina in via Bertani, poi dopo pochi anni, nel 1967, abbiamo acquistato un terreno in via Ugo Bassi, che ancora oggi ospita la nostra sede. Poi c’è stata l’apertura di un magazzino di ricambi e, da marzo 1998, anche di un centro di revisioni. Oggi siamo un’officina specializzata in autocarri e furgoni, ma ci occupiamo anche di veicoli e moto. Siamo 14 persone al lavoro: nel 2002 abbiamo passato l’azienda in mano ai nostri figli Cesare, il mio secondogenito, e Gabriele, il primogenito di Rino. Io sono ancora oggi un consulente, mentre Rino ha preferito andare in pensione". Cesare e Gabriele hanno raccolto il testimone dei padri portando avanti l’azienda con lo stesso impegno e la stessa passione e continuando a farla crescere: un’eredità molto importante che sono riusciti a gestire in modo egregio. E al lavoro c’è già anche un nipote di Vasco, Emilio, che si occupa dell’amministrazione. La storia continua.

"Per me è sicuramente una grande soddisfazione sapere che quest’azienda sarà portata avanti dalle nostre famiglie – continua Vasco –. La gestione familiare è sicuramente stata ed è un valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo di quest’impresa: abbiamo avuto tanti operai al lavoro, dipendenti che con noi sono cresciuti e si sono formati, che oggi sono delle colonne dell’officina. Altri sono stati chiamati come capi officina altrove, alcuni si sono messi in proprio, ma i rapporti sono sempre stati ottimi". E per festeggiare il compleanno, la Tozzini & Ciacci ha dato una grande festa con tanti amici, fornitori, ex dipendenti, clienti che hanno voluto rendere omaggio all’importante traguardo raggiunto.