L’impegno unitario: "Il Cemivet resti qui. E’ un valore aggiunto per l’intero territorio"

"Non possiamo dire che è finita". Esordisce così il consigliere comunale della Lega Gino Tornusciolo nel consiglio comunale di ieri parlando dell’ipotesi di trasferimento dell’allevamento dei cavalli del Centro militare veterinario, esponendosi in prima linea. Il Cemivet è l’Ente militare più antico della città, unico centro in Italia per l’allevamento di cavalli dell’Esercito. Da anni parte della Forza Armata ha intrapreso un progetto di razionalizzazione del comparto equestre che vedrebbe la città di Grosseto privata dell’allevamento. Vogliono replicare lo spostamento, come avvenne anni fa per una attività "sorella", la scuola di mascalcia. Con modalità simili e sopratutto stessa destinazione romana, Montelibretti.

"Dobbiamo difendere il centro militare veterinario – dice Tornusciolo–. Vogliono replicare ciò che non è replicabile da altre parti. Grosseto è all’avanguardia nella produzione di cavalli, da domani può aumentare il numero di occupazioni. Può dare lavoro ai nostri figli, coloro che studiano all’istituto Agrario possono diventare tecnici agrari all’interno del centro. La razionalizzazione prevede nelle sue procedure solo l’economicità del trasferimento".

A proposito di conti da fare. "I soldi pubblici vanno trattati con rispetto – dice il consigliere –. Invece il denaro dei cittadini, se non bloccheremo questo progetto – verrà sperperato costruendo altrove nuove scuderie e attrezzature che, invece, da 150 anni sono presenti nel centro maremmano".

Il sindaco e il presidente del Consiglio comunale hanno avviato contatti istituzionali volti a salvaguardare il Cemivet ed è stata inviata una lettera al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito per chiedere un incontro. Approvato con ventisette voti favorevoli l’Ordine del giorno che impegnerà il sindaco e la giunta a "sensibilizzare il ministero della Difesa e i vertici militari per impedirne il trasferimento in altre sedi". In questi giorni si è costituito un comitato cittadino a sostegno del Cemivet, a cui chiunque può aderire. "Mi auguro –conclude Tornusciolo – che la città si impegni a salvare il Cemivet. Uniti creiamo speranza per una nostra ricchezza".