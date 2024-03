L’impegno in Maremma. Cultura, dibattiti e incontri con i giovani. Insieme, nessuno escluso

Molte e variegate le iniziative in programma oggi in Maremma in occasione della "Giornata della donna".

A Grosseto Fondazione Grosseto Cultura aderisce all’iniziativa promossa dal ministero e oggi ha previsto l’ingresso gratuito per le donne al Polo culturale Le Clarisse e al Museo di storia naturale della Maremma. Il Polo culturale Le Clarisse è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, mentre il Museo di storia naturale dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

A Orbetello, invece, il Centro antiviolenza Olympia de Gouges sarà presente dalle 16.30 in piazza del Plebiscito per celebrare le conquiste femminili e promuovere l’uguaglianza di genere. Stand informativi, esibizioni musicali, letture di poesie e interviste in strada contribuiranno a creare un’atmosfera di condivisione e riflessione sui temi fondamentali dell’uguaglianza di genere, dell’empowerment femminile e della diversità consentendo, a chiunque, di partecipare alla diffusione di messaggi positivi e inclusivi per costruire un futuro più equo e solidale.

La commissione per le Pari Opportunità del Comune lagunare, inoltre, alle 17 nelle sale del Supercinema ha organizzato la proiezione gratuita del film "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi.

A Castiglione in programma ci sono due appuntamenti dedicati ai giovani organizzati dall’associazione il Mosaico presieduta da Antonella Rossi e dalla Commissione Pari Opportunità guidata da Erika Franceschetti e la consigliera delegata Jessica Biancalani. Oggi alle 17 nell’auditorium delle scuole medie sarà proposto "Barbablù", spettacolo musicale preparato da Irene Paoletti accompagnata da Emanuele Bocci al pianoforte e Elisa Bartoli nella danza con un’ouverture dedicata alla fiaba "Scarpette Rosse", mentre domenica alle 18 nella sala consiliare musica con canzoni dedicate alle donne, pensato dalla Commissione Pari Opportunità insieme al Leo Club Iannitelli. A seguire momento di incontro e confronto sulla "Giornata Internazionale della Donna".

A Roccastrada Comune e Commissione Pari Opportunità propongono alle 10 a Ribolla, nei locali della Porta del Parco, un inconto con ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di Ribolla per letture e riflessioni, mentre alle 17.15 nei locali del Kaos Kreativo a Roccastrada un incontro con i ragazzi che frequentano il centro di aggregazione e gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie di Roccastrada, Sassofortino e Sticciano.

A Manciano, invece, alle 16.30 nel circolo Arci presentazione del libro "La terra delle donne" di Luciana Bellini.