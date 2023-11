L’impegno del Codice Rosa: "Dati in aumento nel 2023. Ma rafforzeremo il servizio"

"La tragica scomparsa di Giulia Cecchettin, ad appena 22 anni, ci spinge nella direzione di un impegno, se possibile, ancora maggiore nel contrasto alla violenza di genere". Con queste parole Vittoria Doretti ha sottolineato che di fronte al femminicidio lo sdegno non basta ma occorre un sempre maggiore impegno: "Fare, fare, fare". E ciò lo ha riaffermato in occasione della presentazione, da parte dell’Asl Toscana Sud Est, dei dati del Codice Rosa, ideato proprio da Vittoria Doretti. Nel 2022 nell’Asl Toscana Sud Est sono stati attenzionati 641 casi di codice rosa (nel 2021 erano 557): di questi 641, il 13,3% ha riguardato persone di età superiore ai 60 anni (nel 2021 l’11,8%), una percentuale molto più alta della media toscana, che è intorno al 9% . Gli accessi per codice rosa nel 2022 sono stati 256 nella Provincia di Grosseto, 263 nella Provincia di Arezzo, 122 nella Provincia di Siena. Per il primo semestre del 2023 si registrano 119 accessi al codice rosa per la Provincia di Grosseto, 84 per la Provincia di Arezzo e 68 per la Provincia di Siena.

"L’incremento dei casi segnalati nel 2023 – ricorda la direttrice sanitaria Assunta De Luca – è riconducibile alla grande attenzione di tutta la rete dei servizi sanitari, sociali e forze dell’ordine coinvolti sul fenomeno della violenza di genere, che ha portato a una sensibilità sempre più affinata delle persone e alla formazione sempre più specifica dei professionisti coinvolti. In definitiva, a un profondo cambiamento culturale che negli ultimi dieci anni ha realmente rivoluzionato l’approccio alla prevenzione e alla presa in carico di casi di violenza".

"Per il 2024 – conclude il Direttore generale Antonio D’Urso – prevediamo di incrementare e potenziare ulteriormente la Rete con un aggiornamento di tutte le procedure riguardanti le azioni di contrasto alla violenza di genere, un dialogo rafforzato con la polizia giudiziaria e con le forze dell’ordine, ma anche, ed è questo il valore forte della squadra, con la vicinanza operativa a tutte le istituzioni (Comuni, scuole, associazioni) e un dialogo costruttivo con l’azienda ospedaliera senese nell’ambito dell’Area vasta e con l’Università degli Studi di Siena.