Liceo Musicale, quanti applausi Pioggia di premi per gli studenti

È tempo di bilanci al Liceo Musicale e Coreutico del polo "L. Bianciardi", dove gli allievi hanno terminato l’anno scolastico con una formidabile sequenza di affermazioni in concorsi musicali e coreografici nazionali ed internazionali. Alla 13esima edizione del Concorso Musicale Internazionale "Città di Tarquinia", con brani musicali di diverse epoche e stili, nella categoria Solisti, si sono distinti in una notevole serie di secondi premi Gabriele Milani (tromba) ed Amedeo Gandolfi (violino) entrambi con la votazione 92100, Bianca Pasquinelli (flauto traverso) con 91100 ed Alice Cassioli (canto) e Miguel Clementi (pianoforte) ambedue con 90100. Ancora meglio è però andata nella categoria Musica da Camera, nella quale si sono potuti festeggiare ben due Primi Premi: il duo composto da Chiara Guastalli e Gabriele Milani (contrabbasso e tromba) ha ottenuto un mirabile 95100, mentre Alice Cassioli e Bianca Pasquinelli (canto e flauto traverso) hanno spiccato con un bellissimo 96100. La affermazioni sono arrivate anche alla 23esima Rassegna Musicale Nazionale "Città di San Vincenzo": nella categoria "Solisti delle classi 1 a e 2 a dei Licei musicali" Cristiano Billi (violino) si è aggiudicato un Terzo Premio con 85100, mentre Lorenzo Serrotti (saxofono) e Filippo Tronchi (pianoforte) col punteggio di 93100 hanno vinto un secondo premio ex aequo. Sempre come Solisti ma delle classi 3 a e 4 a sono stati gratificati nuovamente Amedeo Gandolfi (violino) con un terzo premio ed il voto 88100, mentre Anthea Baldi (pianoforte) si è saputa aggiudicare un Secondo Premio con il punteggio di 92100. Altre soddisfazioni sono arrivate dalla categoria "Duo delle classi 3 a , 4 a e 5 a" , in cui il valore musicale della loro interpretazione è valso a Diego Biagi e Filippo Tronchi (clarinetto e pianoforte) un primo premio con 97100. Davvero notevole. I successi non sono mancati nemmeno in città: alla seconda edizione del Concorso Musicale Provinciale "Recondite Armonie" (3-4 giugno 2023) sia il sassofonista Simone Serrotti che il pianista Filippo Tronchi hanno concesso il bis riuscendosi ad aggiudicare rispettivamente un altro terzo premio con 87100. Il gradino più alto del podio se lo è conquistato il duo violinistico composto da Amedeo Gandolfi e Beatrice Ceccarelli che per la categoria K ha ottenuto il primo premio assoluto con l’ammirevole votazione di 98100.