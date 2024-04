Liceo musicale. Ancora proteste dei genitorti

Lettera a sostegno degli esclusi dalla futura classe prima del Liceo Musicale e Coreutico di Grosseto. "Siamo i docenti e i genitori degli alunni del Liceo Musicale e Coreutico di Grosseto – inizia la lettera – una realtà che esiste da 12 anni e che offre ai ragazzi della nostra provincia (e non solo) la possibilità di dare vita al sogno di diventare musicisti o ballerini. Siamo l’unico Liceo di questo tipo in tutta la provincia di Grosseto, quindi garantiamo con la nostra presenza sul territorio il diritto a seguire le proprie inclinazioni e a trasformarle in una professione". Poi proseguono. "Scriviamo questa lettera per sostenere gli alunni a cui è stata negata la possibilità di accedere ad una scuola fortemente voluta, nonostante l’idoneità ottenuta a seguito di un esame attitudinale – aggiungono – Il 28 febbraio era stato detto alle famiglie che si sarebbe potuta formare una prima del Musicale di 24 ragazzi, anziché 27, per la presenza di 2 alunni con una lieve disabilità. Il 6 marzo è giunta una nuova mail in cui si comunicava che il Provveditore aveva stabilito che la classe avrebbe avuto solo 20 studenti per il Musicale e che il Coreutico non si sarebbe formato a causa della presenza di soli 8 alunni. Con gli 8 esclusi dal Coreutico e i 7 esclusi dal Musicale si sarebbe potuta creare una classe articolata Musicale/Coreutico di 15 alunni. Invece quei 15 ragazzi hanno visto morire il proprio sogno". Le famiglie hanno intrapreso un percorso di lotta. "Noi docenti, insieme ai genitori di tutti gli alunni del Liceo Musicale e Coreutico – chiudono – vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà e il nostro appoggio a questi ragazzi che hanno visto sfumare un sogno e che non riescono a farsi una ragione che il mondo degli adulti,, si sia rivelato così iniquo".