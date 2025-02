Liceo Bianciardi. Gli studenti vincono il contest di musica

La classe 5°A ad indirizzo musicale del Liceo Luciano Bianciardi ha conquistato il primo posto al contest "DOve FAre SOLo LA Mia muSIca", promosso dal prestigioso Saint Louis College of Music in collaborazione con la Rome University of Fine Arts. Il concorso prevedeva la sonorizzazione di video e cortometraggi realizzati dagli studenti del corso di Computer animation e Visual FX della Rufa. Gli studenti del Liceo Musicale hanno lavorato su progetti concreti, componendo colonne sonore originali per i video. In particolare, hanno sonorizzato "Metro Joy Stealer", un corto animato prodotto da un’allieva Rufa. L’iniziativa ha offerto agli studenti un percorso formativo con incontri pratici nei laboratori del Polo Bianciardi e gli studi di registrazione del Saint Louis College of Music. Durante le ore di tecnologie musicali, coordinate dal professor Lorenzo Pezzella, gli alunni hanno appreso tecniche e metodologie proprie della musica per il cinema, la pubblicità e i videogiochi. Il percorso ha previsto anche la collaborazione di specialisti del settore, come Giuseppe Samaritano e Claudia Gregori.