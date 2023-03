Liceo, asse Comune-Provincia Casamenti e Limatola fanno pressing sul Provveditore

La mobilitazione che si è attivata per salvare il liceo classico di Orbetello ha per il momento incassato la disponibilità del provveditore agli studi, come ha riportato il presidente della Provincia, Francesco Limatola. "Ho parlato con il provveditore – afferma Limatola – e ho trovato da parte sua ampia disponibilità. Mi ha assicurato che ancora niente è deciso e che farà di tutto per andare incontro alle esigenze delle famiglie e del territorio. Lavorando insieme potremo trovare soluzioni. Certo è che del Classico dovremmo ricordarcene sempre, e non solo quando c’è il rischio che chiuda". Nei giorni scorsi anche il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, si era rivolto al provveditore: "Il Classico – dice Casamenti – è sempre stata una scuola prestigiosa per il nostro territorio, da sessant’anni forma generazioni di studenti, molti dei quali hanno poi intrapreso brillanti carriere universitarie, e ricoprono posizioni di rilievo nel mondo lavorativo. Io stesso mi sono diplomato in questa scuola e posso testimoniare la qualità formativa sia culturale che umana". Sulla questione si esprime anche Matteo Porta, il segretario dei Giovani democratici del Pd orbetellano, che assicura: "Ci siamo attivati per dare il nostro piccolo contributo affinché questo grave errore non venga compiuto. Sarebbe una grave perdita formativa e culturale che il nostro territorio, già fortemente compromesso in tal senso, dovrebbe subire inutilmente. A farne le spese sarebbe la società del domani, che una diminuzione dell’offerta scolastica e culturale rischierebbe di influenzare negativamente compromettendone particolarmente la capacità critica ed intellettuale". La presenza del Classico sul territorio è il presidio di un orizzonte culturale. La progressiva perdita di iscritti, a favore di istituti tecnici più direttamente connessi con le prospettive occupazioni del territorio, sempre più limitate al settore turistico, è un impoverimento per il tessuto sociale della comunità, non solo orbetellana. E a conferma di quanto l’istituto sia una risorsa per tutta l’area della Costa d’Argento, anche Roberto Cerulli, candidato sindaco di Monte Argentario, interviene sulla vicenda: "La mancata formazione della prima del Classico sarebbe un grave danno per il territorio. L’offerta formativa non è il risultato di una mera applicazione di criteri quantitativi, ma incide profondamente nel tessuto sociale delle comunità. Dodici giovani che vogliono studiare e che hanno già scelto un orientamento indicano volontà e impegno, interesse e obiettivi chiari. Ritengo che tutto questo sia da difendere per mantenere sul territorio tutte le loro aspettative". Riccardo Bruni