Libri in laguna Torna l’Orbetello Book Prize

di Riccardo Bruni

Si mette in moto la seconda edizione dell’Orbetello Book Prize, che tornerà ai Giardini Chiusi di Orbetello dal 29 giugno al primo luglio. La manifestazione dedicata ai libri, che ha premiato lo scorso anno Antonio Pascale per il romanzo ‘La foglia di fico’ (Einaudi) e David Leavitt con il tributo alla carriera, torna nei giardini, che rappresentano il ‘cuore verde’ della cittadina lagunare. Un piccolo angolo del centro storico che proprio attraverso iniziative come questa può diventare il salotto ideale per le serate estive. "Un’iniziativa che, con questa seconda edizione, consolida gli obiettivi alla base della creazione del Premio – affermano i promotori della rassegna – come valorizzare la lettura e i libri, promuovere Orbetello e la sua comunità come punto di riferimento della Maremma in campo culturale e fare di questo territorio una vetrina internazionale anche in campo letterario". Confermato Paolo Di Paolo alla presidenza della giuria, composta quest’anno da Annalena Benini, Roberta Colombo, Eugenio Murrali, Teresa Ciabatti, Silva Gentilini, Lorena Manini, Giorgio Razzoli e Mauro Vichi.

Per questa edizione ai giurati si aggiungono cinquanta lettrici e lettori appassionati che potranno candidarsi compilando l’apposito form sul sito del Premio, andando così a formare il gruppo ‘Amici del Parco della Lettura’, che sarà coinvolto nella scelta finale del vincitore, tra le opere finaliste selezionate dalla giuria. "Con orgoglio e grande entusiasmo – dichiara l’assessore alla cultura e al turismo, Maddalena Ottali – annuncio l’avvio dei lavori della seconda edizione di Orbetello Book Prize. Con le novità apportate al bando questo Premio potrà consolidare ancora di più il suo spazio nel panorama delle iniziative culturali. Sono, inoltre, particolarmente felice – conclude – per l’ingresso tra i giurati del Gruppo di Selezione di Teresa Ciabatti, una scrittrice e sceneggiatrice, orbetellana doc".