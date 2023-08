Libri gratis agli studenti Iniziativa del Comune

Il Comune di Scarlino dal 2020 ha deciso di sostenere le spese dei libri di testo per gli studenti scarlinesi che frequentano la scuola secondaria di primo grado di Scalo. Il materiale viene consegnato tramite un buono d’acquisto alle famiglie prima dell’inizio dell’anno scolastico: nello stesso documento è inserita una clausola che specifica che gli stessi libri non possono essere rivenduti e devono essere restituiti alla fine del percorso didattico. "È un patto di corresponsabilità con le famiglie – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Michele Bianchi –. Già al momento della consegna dei libri di testo i genitori si sono impegnati a restituirli a fine ciclo scolastico evitando ogni forma la speculazione di materiale scolastico ricevuto gratuitamente". La consegna deve essere fatta entro sabato 30 settembre in Biblioteca Comunale, via Citerni, centro urbano capoluogo, aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13.