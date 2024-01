Libreria Mondadori: "Tano e Totta" e laboratori gratuiti

Appuntamento oggi alle 16 nella libreria Mondadori, in Corso Carducci, con la lettura partecipata di "Tano e Totta" di Sara Pacini (nella foto). Un’amicizia inossidabile tra due esseri differenti guiderà nella via impervia dei sentimenti, dell’accoglienza, dell’accettazione di sé e dell’altro. Tano e Totta risplendono nella luce della loro favola e come un faro ci guidano in un’avventura meravigliosa. A seguire un laboratorio creativo gratuito sugli animali del bosco. Si consiglia la prenotazione ai contatti 0564-22329 o 392-3438682.