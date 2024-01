Libero mercato dell’energia: "Molti i fattori da valutare bene"

Il libero mercato dell’energia sembra aver preso tutti di sorpresa e impreparati.

Qual è la risposta di Confartigianato?

"Questa preoccupazione – afferma Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato – è in parte ingiustificata per il mondo delle imprese. Le imprese sono infatti preparate ad un mercato dove effettuare le scelte migliori tra i fornitori. Certamente saper valutare bene e correttamente la scelta di fornitura energetica è oggi complesso e, contemporaneamente, importantissimo vista la fluttuazione delle tariffe. Le difficoltà si accentuano per le famiglie".

Qual è la strada migliore da percorrere per individuare l’offerta più adatta?

"Si tratta di scegliere quale sia la formula di fornitura – continua Ciani – che si addice di più alla tipologia di consumi delle singole aziende. La valutazione da applicare non è, infatti, in termini assoluti, spesa minore, ma quella che offre le risposte più adatte. Qui entrano in gioco le associazioni di impresa e il loro sistema organizzato. L’obiettivo della norma è favorire la concorrenza in modo da garantire, nel lungo periodo, un abbassamento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale. Un po’ come è già avvenuto nel settore delle Telecomunicazioni. Quindi, nessuna paura, ma attenzione e lasciarsi affiancare da esperti. Del resto molti sono già fuori dalla tutela del prezzo dell’energia. La tutela di prezzo per la fornitura di energia elettrica è terminata per piccole imprese, microimprese e per tutti i clienti non domestici. Se questi clienti non hanno già scelto una fornitura di mercato libero, verranno riforniti nell’ambito del Servizio a Tutele Graduali da un venditore selezionato con gara secondo quanto definito da Arera in base all’offerta Placet (a Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) e regolata dall’Autorità".

Le associazioni possono dunque avere una funzione decisiva?

"Le offerte Placet sono la vera incognita – prosegue Gianluigi Ferrara, responsabile consorzio Cenpi, Confartigianato Energia Per le Imprese – perché ancora oggi non sappiamo quali saranno i prezzi proposti. La soluzione è muoversi rapidamente e una volta ricevuta la proposta Placet, procurarsi tutta la documentazione illustrativa. Si tratta da una parte, dunque, di accelerare i tempi e dall’altra di non avere fretta di scegliere prima di aver fatto esaminare tutto ad un’associazione. Le associazioni di categoria hanno una visione critica scevra da interessi diretti e il loro rapporto con i fornitori di energia è meramente ispirato ad individuare e sollecitare il prezzo migliore".

Le oscillazioni del mercato rendono questa materia ’scivolosa’, come comportarsi?

"La fase attuale – continua Ferrara – propone tariffe fortemente instabili. Si tratta di scegliere bene, quindi ben consigliati, e comportarsi un po’ come con gli istituti di credito. Quando il mercato è ballerino è consigliabile acquisire l’offerta migliore che non sarà quella fissa e, quindi, agganciarsi al variabile attendendo che tutto si stabilizzi. Soprattutto si tratta di evitare di aderire alle offerte telefoniche che non consentono un’analisi approfondita e professionale".

Scegliere bene e scegliere presto?

"Ancora troppo pochi hanno affrontato la scelta del fornitore e il rischio è arrivare a compiere scelte affrettate. Ora è il momento di affrettarsi per documentarsi, parlare con i Consulenti energetici e riconoscere la necessità di competenze per comprendere bene. Confartigianato con il suo Sportello Cenpi è a disposizione per informazioni".