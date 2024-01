Libero mercato dell’energia: "Le piccole imprese siano tutelate"

Si è concluso il primo gennaio il mercato tutelato del gas, mentre l’Autorità per l’energia, Arera, ha slittato al primo luglio 2024 la fine del mercato tutelato dell’energia. Un cambiamento che era annunciato da tanto, ma che preoccupa i consumatori e, tra questi, non solo i cittadini, ma anche le piccole e medie imprese che, negli ultimi mesi, hanno spesso pagato le conseguenze dei cambiamenti dei costi delle materie prime e le relative oscillazioni delle tariffe. Dopo Confartigianto oggi abbiamo chiesto a Cna, nelle persone del suo presidente riccardo Breda e della sua direttrice Anna Rita Bramerini, di farci un quadro della situazione.

Il mercato libero dell’energia preoccupa cittadini e piccole imprese, ma era una riforma attesa da tempo.

"Dopo tanti anni di rinvio da parte dei Governi che si sono succeduti alla guida del nostro Paese dall’entrata in vigore delle disposizioni sul mercato libero dell’energia e del gas – commentano Anna Rita Bramerini, direttrice di Cna Grosseto e il presidente riccardo Breda – questo è un passaggio obbligato. Quello che ci preme è che non avvenga a scapito delle piccole imprese, così come di cittadini e pensionati che sono, contrattualmente parlando, la parte più esposta in questo passaggio al mercato libero.

Quali sono i rischi che si corrono passando al libero mercato dell’energia?

"Intanto la difficoltà che le persone si trovano di fronte consiste nello scegliere la tariffa più giusta per le proprie esigenze: una scelta non sempre facile, soprattutto vista la situazione di crisi che colpisce molte famiglie italiane. Oltre a questo, c’è anche un reale rischio di truffa, da non sottovalutare ma, anzi, da monitorare con grande attenzione e, proprio per questo, vogliamo rinnovare la nostra assistenza alle imprese e anche ai cittadini".

In che modo?

"Le imprese possono rivolgersi al nostro Sportello energia (chiamando il numero 0564 4711 o scrivendo ad: [email protected]) che, avvalendosi di alcuni partner qualificati, consente di valutare il passaggio ad altri gestori e con quali caratteristiche. Mentre per cittadini e pensionati ci avvaliamo della collaborazione e della consulenza di Federconsumatori per azioni di sensibilizzazione e, in caso di truffe, per offrire assistenza adeguata.

Che cosa si aspettano le associazioni di categoria e le piccole e medie imprese, da questa riforma?

"Ci auguriamo che porti effettivamente a una concorrenza reale e soprattutto a una corretta informazione nei confronti degli utenti che devono essere messi nelle condizioni di decidere liberamente e con chiarezza, che è sempre mancata sul contenuto delle bollette. Gli oneri parafiscali in bolletta intorno al 30% sono eccessivi, tra i più alti d’Europa, e sono scaricati sulle fasce più deboli del mercato ovvero piccole imprese, pensionati e cittadini. Sono oneri che gravano in modo sproporzionato ed iniquo rispetto ai consumi. Sarebbe importante – chiudono Anna Rita Bramerini e Riccardo Breda – invece, ribaltare i criteri della tariffazione energetica, privilegiando gli investimenti green e premiando i soggetti con comportamenti virtuosi su efficientamento dei consumi e riduzione delle emissioni.