"Liberi tutti" gli studenti. L’inclusione fra i banchi

Liberi da ogni barriera. Responsabilizzare gli studenti e indirizzarli a un approccio inclusivo verso ogni forma di diversità, anche laddove questa non si manifesti in maniera evidente. Questo l’intento del concorso "Liberi tutti", l’iniziativa promossa dalla Consulta per la disabilità in collaborazione con l’assessorato comunale al Sociale e riservata a ragazze e ragazzi degli istituti superiori. Il titolo dell’iniziativa era "Gentilezza, rispetto, vicinanza, per scoprire i talenti nella disabilità".

"Uno splendido progetto, con un’ampia partecipazione di tantissime ragazze e tantissimi ragazzi – dicono soddisfatti il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale, Maria Chiara Vazzano- –. Siamo fin da ora al lavoro per riproporre quest’iniziativa, magari potenziandola, anche il prossimo anno".

"Nostro obiettivo – ha sottolineato la presidente della Consulta per la disabilità Valentina Corsetti – è far comprendere che la disabilità non è un ostacolo, ma una parte integrante e attiva della città: per questo dobbiamo entrare nelle scuole e favorire concorsi di questo genere". È stato possibile partecipare tramite la produzione, singola o di gruppo, di elaborati di vario genere, come testi in prosa o in poesia, articoli di giornale, disegni, sculture, foto, produzioni musicali e video.

"Un progetto importante – ha detto il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti –. Ho preso parte con grande piacere alle premiazioni manifestando agli studenti e ai docenti la vicinanza di tutto il Consiglio comunale".

Ecco i vincitori. Poesia: "Senza un perché", autore Elena Provvisionato della 1A del liceo classico Chelli. Articolo di giornale: autrice Caterina Paradisi della 1A del liceo classico Chelli. Video: autore: Sajmir Mema e i compagni di classe Alessandro, Miriam, Niccolò, Nikolò,Durim della 4BR istituto Leopoldo II di Lorena. Foto: "Il momento perfetto" autori: gli alunni del laboratorio Work-Short del liceo classico (classi 3A,3B,4B,5B,5C ) istituto superiore Pietro Aldi. Premio speciale: "Liceo paritario Giovanni Chelli".