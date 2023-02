L’hotel La Caletta seleziona personale Ecco le mansioni

Recruiting day all’hotel La Caletta: c’è posto per una quindicina di nuovi dipendenti. La stagione è alle porte e, di conseguenza, si intensifica la ricerca del personale. La struttura di via Civinini a Porto Santo Stefano cerca così nuove figure, con in più la novità del passaggio di categoria da tre a quattro stelle. Venerdì dalle 9 alle 18 si svolgerà quindi un recruiting day per entrare a far parte del team de La Caletta. Sono ancora aperte le candidature per i posti di cuoco, aiuto cuoco, lavapiatti, bagnino, portiere notturno, barman, addetto alla sala, tuttofare-facchino, receptionist, addetto alle colazioni e addetto al bar. Per partecipare bisogna inviare il curriculum o contattare la struttura tramite mail all’indirizzo [email protected], oppure su Whatsapp al numero 3331003793, o telefonicamente al numero 0564812939.

Andrea Capitani