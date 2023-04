Lezioni sul mare oggi all’acquario

Oggi dalle 15 alle 18 l’acquario comunale di via Zara 6 ospita un nuovo appuntamento legato al bando regionale vinto dal Comune di Follonica con il sostegno delle cooperative Arcobaleno e Melograno. In occasione della Giornata della Terra la cooperativa Arcobaleno organizzerà insieme alla Lega Navale di Follonica un pomeriggio di attività dedicate al mare per bambine, bambini, ragazze e ragazzi a partire dai 5 anni. Per l’occasione alle 15 si terrà un incontro con gli enti bagnanti e alle 16.30 verrà organizzata una lezione sulla tutela del mare. Si tratta di una delle attività di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni, con il progetto del Comune di Follonica. Ci sono attività di sensibilizzazione verso la cura dell’ambiente, del patrimonio storico e architettonico. I giovani, proprio grazie a questo progetto che ha riscosso l’approvazione regionale, potranno progettare azioni di sensibilizzazione finalizzate al coinvolgimento della comunità.