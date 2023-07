"Lezioni americane" Opera musicale a Arcidosso al teatro degli Unanimi

Sull’Amiata protagonista di questa sera è l’opera musicale ispirata alle "lezioni Americane" di Italo Calvino, messe in scena al teatro degli Unanimi di Arcidosso dall’Accademia musicale Amiata Ensemble, da un’idea del compositore Thomas Fortmann e di Stefano Adami, studioso della vita e dell’opera del grande scrittore italiano. I due collaboratori sono partiti dalla necessità che sia ormai opportuno celebrare il centenario di Calvino attraverso forme, modi e linguaggi espressivi che non siano sempre quelli tradizionali dei convegni, delle conferenze e delle giornate di studio, ma utilizzando invece linguaggi diversi per ricordare quello che è stato uno dei più grandi sperimentatori del ‘900 letterario mondiale. È nata così l’idea di produrre una vera e propria Opera musicale che mettesse in musica i vari capitoli delle Lezioni Americane, una sorta di guida letteraria, filosofica e culturale che l’umanità doveva portare con sé per entrare nel Terzo millennio. Lo spettacolo è in programma alle 21.30.