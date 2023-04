L’ex sindaco Coppi: "Nessuna poltrona da assessore esterno"

Dopo quasi un anno dalla conclusione della sua esperienza da sindaco di Castell’Azzara, Maurizio Coppi torna ad occuparsi di vicende politiche e a poche settimane dal voto smentisce una notizia che sta circolando. "Da qualche giorno qualcuno ha fatto uscire la voce che, - spiega Coppi - in caso di vittoria della lista guidata da Tullio Tenci, per me sarebbe pronta una poltrona da assessore esterno. Questa voce è falsa per due motivi: anzitutto perché all’interno della lista guidata da Tullio ci sono già persone in grado di svolgere al meglio questo compito, inoltre perché, se avessi voluto mi sarei potuto ricandidare". Di richieste di candidatura, spiega Coppi, gli sono arrivate ma per questa tornata elettorale ha deciso di non correre. "A chi mette in giro queste voci – prosegue - dico che le elezioni si vincono con le idee e l’impegno, non certo con le storielle. Il fatto, poi, che queste voci si accompagnino alla previsione che, in caso di vittoria, la lista Tenci avrebbe vita breve fa proprio sorridere. Chi dice si è evidentemente dimenticato chi sono i veri strateghi del commissariamento del Comune, ovverosia persone che non hanno alcun legame con Tenci e la sua lista e che, nel corso dell’ultimo anno, si sono raggruppati all’interno di un contenitore certamente opportunistico ma tristemente privo concrete opportunità per il futuro del paese". Poi conclude augurandosi che Tenci vinca le elezioni di metà maggio. "Il mio auspicio è che a maggio Tullio Tenci diventi sindaco di Castell’Azzara e che, insieme alla sua squadra di consiglieri e assessori, riprenda il percorso di crescita del comune inopportunamente interrotto un anno fa, portando a compimento i molti progetti lasciati dal sottoscritto e da tutti coloro che dal 2019 a 2022 si sono lealmente impegnati per il bene del nostro comune".