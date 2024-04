L’ex Cirio torna in Consiglio comunale

La ex Cirio torna in consiglio comunale. L’assemblea è convocata per domani alle 9 e vedrà, appunto, l’approvazione del piano attuativo dell’ex compendio industriale da destinare a fini turistico ricettivi. L’argomento era stato ritirato dalla precedente seduta per un dubbio riguardo le tempistiche del procedimento, che non possono superare i cinque anni. Ci sarà la possibilità di assistere al consiglio in streaming dalla home page del sito del Comune. Oltra alla ex Cirio, si parlerà dell’approvazione dello schema di rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico dell’esercizio finanziario per il 2023, della variazione bilancio di previsione 2024/2026 con applicazione avanzo di amministrazione, del piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2024 ai fini Tari e Pef pluriennale Arera, dell’approvazione del piano tariffario per l’applicazione della tassa rifiuti (tariffe Tari 2024) e del riconoscimento di un debito fuori bilancio per una sentenza del tribunale di Grosseto.