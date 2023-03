"Letture musicali" e Calvino: gli eventi

Sette nuovi appuntamenti con i due cicli di eventi promossi dalla Rete Grobac, delle biblioteche di Maremma, nei luoghi di rete: tornano e si concludono le "Letture musicali" realizzate dall’associazione Agimus Grosseto e proseguono gli eventi di "100 anni di Calvino in Rete".

Gli ultimi appuntamenti di "Letture musicali", gratuiti e a ingresso libero, portano il duo Dulcedo Ardens (nella foto), composto dalla soprano Martha Rook e da Tommaso Tarsi al liuto, che accompagneranno le letture di Francesco Petrarca. Questi gli eventi in calendario: oggi alle 18, alla biblioteca comunale di Arcidosso, domani alle 18, alla biblioteca Chelliana di Grosseto, giovedì alle 19, al centro enoturistico di Magliano e venerdì alle 18, alla biblioteca di Porto S.Stefano.

Per i "100 anni di Calvino in Rete" i prossimi appuntamenti sono in calendario domani alle 18, alla biblioteca comunale di Orbetello, con lo spettacolo "Sotto il sole giaguaro"; giovedì alle 18, nella Sala espositiva comunale di Monterotondo, con lo spettacolo "Il sentiero dei nidi di ragno" della compagnia Teatro Studio, venerdì alle 18, alla Biblioteca Chelliana di Grosseto, con lo spettacolo "Il visconte dimezzato" della compagnia Teatro Studio.